Zonguldak-Çaycuma kara yolunda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Zonguldak-Çaycuma kara yolu üzerinde, Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza ayrıntıları:

Sürücü B.A.'nın kullandığı 34 BOA 44 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu ve araçtan çıkarılan B.A., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve taşınma:

Yaralı sürücü B.A., sağlık ekipleri tarafından alınarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik ve trafik düzenlemesi, kaza yerinde bulunan ekiplerce sağlandı.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİ KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI.