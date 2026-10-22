Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6703 -0,25%
Bist 11.256,19 -2,77%
Altın Gram 6.483,04 -1,91%
EUR/USD 1,1197 -0,34%
Brent Petrol 111,38 +2,35%
--°

Zonguldak'ta bina çökmesinde üç şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta yıkım çalışması sırasında çöken 3 katlı binada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı; kepçe operatörü, işveren ve mimar gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta bina çökmesinde üç şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta çökme sonrası soruşturma derinleşiyor

Zonguldak’ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak’ta 21 Ekim’de gerçekleşen ve bir kişinin hayatını kaybettiği çökme olayına ilişkin soruşturmada üç kişi gözaltına alındı. Olay, bitişikte yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana geldi.

Olayın seyri:

Bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması esnasında, yanındaki 3 katlı betonarme bina büyük oranda çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralı olarak kurtarıldı. Olayda kullanılan ekipman ve çalışma biçiminin çökmede etkili olup olmadığı üzerinde değerlendirme yapılıyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yıkımda görevli olduğu belirtilen kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Adli süreçle eş zamanlı yürütülen teknik incelemeler de sürüyor. Olayın nedenini ve olası kusurları ortaya koymak üzere bilirkişi incelemesi başlatıldı; Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ayrıntılı deliller doğrultusunda devam ediyor.

ZONGULDAK&#039;TA 3 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI...

ZONGULDAK'TA 3 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMADA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞVEREN VE MİMARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı
images

Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti
images

Efeler'de eski eşin kayınpederine ait iş yerine silahla giden kişi gözaltına alı...
images

Ereğli'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da coşku sokaklara taşınıyor: Cumhuriyet Bayramı programı hazır

Konyaspor hız kesmiyor: Gençlerbirliği sınavı için son provasını yaptı

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Kütahya'da besmeleyle başlayan ilk adım sevinci

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi