Zonguldak'ta bina çökmesinde üç şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta çökme sonrası soruşturma derinleşiyor

Zonguldak’ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak’ta 21 Ekim’de gerçekleşen ve bir kişinin hayatını kaybettiği çökme olayına ilişkin soruşturmada üç kişi gözaltına alındı. Olay, bitişikte yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana geldi.

Olayın seyri:

Bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması esnasında, yanındaki 3 katlı betonarme bina büyük oranda çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralı olarak kurtarıldı. Olayda kullanılan ekipman ve çalışma biçiminin çökmede etkili olup olmadığı üzerinde değerlendirme yapılıyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yıkımda görevli olduğu belirtilen kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Adli süreçle eş zamanlı yürütülen teknik incelemeler de sürüyor. Olayın nedenini ve olası kusurları ortaya koymak üzere bilirkişi incelemesi başlatıldı; Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ayrıntılı deliller doğrultusunda devam ediyor.

ZONGULDAK'TA 3 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMADA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞVEREN VE MİMARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR.