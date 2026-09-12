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Zorlukları geride bırakan kaptan, İskenderun sahilinde vatandaşları denizle buluşturuyor

Depremde teknesini bağlayacak yer bulamayan Ali Mansuroğlu, yenilenen İskenderun sahilinde 30 kişilik teknesiyle turlar düzenleyip insanlara moral veriyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:03

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zorlukları geride bırakan kaptan, İskenderun sahilinde vatandaşları denizle buluşturuyor

İskenderun sahili yeniden canlanıyor:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası sahil şeridinde meydana gelen çökme ve ağır tahribatın ardından yürütülen altyapı çalışmaları, İskenderun ilçesinin çehresini değiştirdi. Yapılan onarımlar ve yeni tahsislerle deniz ulaşımı adım adım normale dönerken, bölge denizcileri de teknelerini tekrar suya açma imkânı buldu.

Kıyılara hasret kalan denizcilerin dönüşü:

15 yaşından bu yana denizlerle iç içe olan ve ustalık eğitimini Levent Kaptan yanında tamamlayan 34 yaşındaki kaptan Ali Mansuroğlu, deprem sonrası yaşadıkları zorlukları anlattı. Kıyılardaki taş ve yıkıntılar nedeniyle uzun süre teknelerini yanaştıracak yer bulamadıklarını söyleyen Mansuroğlu, yaklaşık 3 yıl boyunca bağlanacak alan olmadığını belirtti. Yenilenen sahilde yeni bir yer tahsis edilmesiyle teknelerini tekrar bağlayabildiklerini ifade etti.

Turların ayrıntıları ve toplumsal etkisi:

Mansuroğlu, 30 kişilik teknesiyle düzenlediği turlarla hem geçimini sağladığını hem de depremden etkilenen vatandaşlara nefes aldırdıklarını vurguladı. Yarım saatlik turlar düzenlediklerini, kişi başı ücretin 250 lira olduğunu ve yoğun talep aldıklarını söyledi. Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerden gelen ziyaretçilerin de turlara ilgi gösterdiği aktarıldı.

Mansuroğlu, İskenderun sahilini gezdirerek şehrin tanıtımına katkı sunduklarını; depremi yaşamış hemşehrilerinin acılarını bir nebze olsun unutturmak ve onlara moral vermek için çaba gösterdiklerini belirtti. "Şu an İskenderun sahilinde bu işi yapan tek denizci biziz" sözleri, bölgedeki denizcilik faaliyetlerinin yeniden canlandığını gösteriyor.

İskenderun’da yapılan altyapı düzenlemeleri ve yeni bağlama alanlarının tahsisi, bölge ekonomisine ve toplumsal moralin iyileşmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Yenilenen sahil hattı, hem yerel denizcilerin işine dönmesine hem de ziyaretçilere güvenli ve erişilebilir bir deniz deneyimi sunmasına olanak sağladı.

KAPTAN ALİ MANSUROĞLU

KAPTAN ALİ MANSUROĞLU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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