1 milyon TL deniyordu: Tarkan'ın yılbaşı ücreti ters köşe yaptı

1 milyon TL aldığı konuşulan Tarkan bakın aslında yılbaşı sahnesinden ne kadar ödeme almış! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARKAN'IN YILBAŞI ÜCRETİ

2024 senesine girerken sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri de merakla araştırılıyordu. Ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gönderilerle yeni senenin gelişini kutlarken birçoğu sahne aldı. Megastar Tarkan'ın yılbaşında konseri için 1 milyon dolar ödeme aldığı iddiaları konuşuluyordu.





Tarkan bu iddiaları yalanladı ve ünlü sanatçının aslında ne kadar ödeme aldığı da ortaya çıktı. Edinilen son bilgilere göre Tarkan sahnesinden 1 milyon dolar değil, 10 milyon TL ödeme almış.