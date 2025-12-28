DOLAR
Edirne'de Tarihi Seferşah Alanı Yeniden Hayat Buluyor

Tarihi Seferşah köprü alanı, Seferşah Okmeydanı ve yağlı güreş alanı restorasyonla korunup sosyal ve kültürel etkinliklere açılıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:04
Edirne'de yıldırım ile Gazimihal köprüsü arasında yer alan Tarihi Seferşah köprü alanı, Seferşah Okmeydanı ve yağlı güreş alanı olarak yeniden düzenlenerek kente kazandırılıyor. Proje, bölgenin tarihî kimliğini ön plana çıkararak yaşam ve etkinlik alanı olarak yeniden değerlendirilmesini hedefliyor.

Restorasyon ve saha düzenlemeleri

Restorasyonu tamamlanan Tarihi Gazimihal Hamamı'ndan başlayan çalışmalar, köprü ve camiyi kapsayacak biçimde planlandı. Buradan geleneksel oyun alanları, Okmeydanı ve yağlı güreş alanına uzanan bölgede altyapı ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak; tarihi dokunun korunması öncelikli olacak.

Sosyal ve kültürel hedefler

Proje kapsamında alanın hem kentlilik hem de kültürel miras açısından yaşatılması amaçlanıyor. Yeniden düzenlenen saha, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenen değerleri koruyacak.

Vali incelemesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Seferşah bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan incelemeler, projenin tarihi ve kültürel mirası koruma anlayışıyla ilerlediğini gösterdi.

