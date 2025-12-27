Bodrum'da 'Aynadaki Yalan' İmza Gününe Yoğun İlgi

Emekli polis şair okurlarla buluştu

Elazığlı emekli polis memuru Zekeriya İlhan, ikinci şiir kitabı "Aynadaki Yalan" için Bodrum'da düzenlenen imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi.

İlhan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevini iki yıl önce tamamladıktan sonra kaleme aldığı ve 90 şiiri bir araya getiren kitabını tanıttı. Etkinlik, Turgutreis Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleştirildi.

Okuyucularıyla sohbet eden İlhan, kitaplarını imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi ve şiir dünyasına dair düşüncelerini paylaştı.

"Her şeyden önce, bu kadar kitap severin, bu kadar okurun ve şiire destek veren bu kadar insanın, bu saatte burada toplanması gurur verici bir şey. Bu insanlar, bizim insanlığımızın güzelliğini temsil ediyor ve her zaman yanımızda oluyor. Şu anda bu insanların çoğunun kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama hepsi burada; kitabıma destek olmak için, şiirde kendilerine bir şeyler bulabilmek için, şiir okumak için buradalar. Bu bir kitap sergisidir, bu bir vefadır, bu dostluktur. Hepsine, sizin sayenizde, binlerce teşekkür ediyorum"

İmza günü, şiir ve edebiyata ilgi duyan geniş bir kitlenin katılımıyla dikkat çekti; İlhan, katılımcılara teşekkür ederek etkinliğin sıcak atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

