Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Ankara'da — Cumhuriyet Müzesi'nde 27 Aralık

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Ankara'da

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının fikir ve düşünce öncülüğünü üstlendiği Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Müzesi (2. TBMM Binası) Ulus’ta gerçekleştirildi.

Konuşmalar

ASO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Ankara’nın Milli Mücadele’de üstlendiği tarihi role dikkat çekerek, Cumhuriyetin başkentte millet iradesiyle kurumsallaştığını vurguladı. Ardıç, bu anlamlı buluşmanın şehirler arası birlik ve ortak hafızayı güçlendirdiğini ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ise toplantıda, "Erzurum, manda ve himayenin reddedildiği, millet iradesinin kurumsal kimlik kazandığı şehirdir. Bu yönüyle Milli Mücadele’nin vicdanı ve siyasi omurgasıdır" sözlerine yer verdi.

Diğer sunumlar ve katılımcılar

Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan, 2. TBMM Binası’nın tarihi misyonu ve Cumhuriyet tarihindeki yeri hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı. Programın devamında TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay "Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyete Giden Yolda Ankara’nın Rolü ve Önemi" başlıklı söyleşisiyle tarihi süreci kapsamlı şekilde aktardı.

Programa ETSO ve bölge odalarının meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve genç girişimci kurulları temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Cumhuriyet’e giden yolu kuran şehirler, bugün de üretim, kalkınma ve ortak gelecek için birlikte hareket ediyor.

