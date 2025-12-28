DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Ankara'da — Cumhuriyet Müzesi'nde 27 Aralık

Erzurum TSO öncülüğündeki Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması, 27 Aralık'ta Cumhuriyet Müzesi'nde yapıldı; Ankara'nın Milli Mücadele'deki rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:23
Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Ankara'da — Cumhuriyet Müzesi'nde 27 Aralık

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Ankara'da

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının fikir ve düşünce öncülüğünü üstlendiği Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Müzesi (2. TBMM Binası) Ulus’ta gerçekleştirildi.

Konuşmalar

ASO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Ankara’nın Milli Mücadele’de üstlendiği tarihi role dikkat çekerek, Cumhuriyetin başkentte millet iradesiyle kurumsallaştığını vurguladı. Ardıç, bu anlamlı buluşmanın şehirler arası birlik ve ortak hafızayı güçlendirdiğini ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ise toplantıda, "Erzurum, manda ve himayenin reddedildiği, millet iradesinin kurumsal kimlik kazandığı şehirdir. Bu yönüyle Milli Mücadele’nin vicdanı ve siyasi omurgasıdır" sözlerine yer verdi.

Diğer sunumlar ve katılımcılar

Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan, 2. TBMM Binası’nın tarihi misyonu ve Cumhuriyet tarihindeki yeri hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı. Programın devamında TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay "Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyete Giden Yolda Ankara’nın Rolü ve Önemi" başlıklı söyleşisiyle tarihi süreci kapsamlı şekilde aktardı.

Programa ETSO ve bölge odalarının meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve genç girişimci kurulları temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Cumhuriyet’e giden yolu kuran şehirler, bugün de üretim, kalkınma ve ortak gelecek için birlikte hareket ediyor.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN FİKİR VE DÜŞÜNCE ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ CUMHURİYETİ KURAN...

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN FİKİR VE DÜŞÜNCE ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ CUMHURİYETİ KURAN ŞEHİRLER BULUŞMASI, 27 ARALIK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNİN YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA CUMHURİYET MÜZESİ (2. TBMM BİNASI) ULUS’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN FİKİR VE DÜŞÜNCE ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ CUMHURİYETİ KURAN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu: Akın Pazarlıoğlu'ndan Yasak Gözden Geçirilsin
2
Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Ankara'da — Cumhuriyet Müzesi'nde 27 Aralık
3
Kocaeli'ye "Aşık Veysel Anı Evi" geliyor
4
Bodrum'da 'Aynadaki Yalan' İmza Gününe Yoğun İlgi
5
Kuşadası'nda Işıklı Çöp Kamyonlarıyla Yeni Yıl ve Çevre Bilinci
6
Antalya'da Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği: Büşra Özdemir Konyalılarla Buluştu
7
Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şiir ve Müzik Dinletisi İlgi Topladı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti