DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Kocaeli'ye "Aşık Veysel Anı Evi" geliyor

Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli'de halk ozanı Aşık Veysel anısına anı evi inşa edileceğini açıkladı; proje Kocaeli Sivaslılar Derneği talebiyle kısa sürede hayata geçirilecek.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 08:47
Kocaeli'ye "Aşık Veysel Anı Evi" geliyor

Kocaeli’ye "Aşık Veysel Anı Evi" müjdesi

Başkan Büyükakın: En kısa sürede hayata geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, halk ozanı Aşık Veysel’in hatırasını yaşatmak amacıyla kentte bir anı evi inşa edileceğini bildirdi.

Proje açıklaması, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aşık Veysel’i anma programında yapıldı. Program Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Kocaeli Sivaslılar Derneği’nin anı evi talebine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Büyükakın, projenin öncelikli olarak ele alınacağını belirtti.

Başkan Büyükakın, "Aşık Veysel’e yakışır bir anı evinin Kocaeli’ye kazandırılması, o sesin ve o nefesin yaşatılması adına çok büyük bir katkı olacaktır. En hızlı şekilde yapacağız. Buradan söz veriyoruz. En kısa sürede Aşık Veysel Anı Evi’ni şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da konuşmasında, Aşık Veysel’in eserlerinin toplumsal hafızada iz bırakan ve birlik ile beraberliği pekiştiren bir miras olduğunu vurguladı.

Programda, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer dedesine dair hatıralarını paylaştı. Etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan bir konser verdi.

Programa ayrıca Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL TOPLUM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA KOCAELİ KONGRE MERKEZİ'NDE AŞIK VEYSEL'İ...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL TOPLUM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA KOCAELİ KONGRE MERKEZİ'NDE AŞIK VEYSEL'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL TOPLUM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA KOCAELİ KONGRE MERKEZİ'NDE AŞIK VEYSEL'İ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu: Akın Pazarlıoğlu'ndan Yasak Gözden Geçirilsin
2
Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Ankara'da — Cumhuriyet Müzesi'nde 27 Aralık
3
Kocaeli'ye "Aşık Veysel Anı Evi" geliyor
4
Bodrum'da 'Aynadaki Yalan' İmza Gününe Yoğun İlgi
5
Kuşadası'nda Işıklı Çöp Kamyonlarıyla Yeni Yıl ve Çevre Bilinci
6
Antalya'da Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği: Büşra Özdemir Konyalılarla Buluştu
7
Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şiir ve Müzik Dinletisi İlgi Topladı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti