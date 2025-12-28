Kocaeli'ye "Aşık Veysel Anı Evi" geliyor

Kocaeli’ye "Aşık Veysel Anı Evi" müjdesi

Başkan Büyükakın: En kısa sürede hayata geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, halk ozanı Aşık Veysel’in hatırasını yaşatmak amacıyla kentte bir anı evi inşa edileceğini bildirdi.

Proje açıklaması, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aşık Veysel’i anma programında yapıldı. Program Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Kocaeli Sivaslılar Derneği’nin anı evi talebine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Büyükakın, projenin öncelikli olarak ele alınacağını belirtti.

Başkan Büyükakın, "Aşık Veysel’e yakışır bir anı evinin Kocaeli’ye kazandırılması, o sesin ve o nefesin yaşatılması adına çok büyük bir katkı olacaktır. En hızlı şekilde yapacağız. Buradan söz veriyoruz. En kısa sürede Aşık Veysel Anı Evi’ni şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da konuşmasında, Aşık Veysel’in eserlerinin toplumsal hafızada iz bırakan ve birlik ile beraberliği pekiştiren bir miras olduğunu vurguladı.

Programda, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer dedesine dair hatıralarını paylaştı. Etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan bir konser verdi.

Programa ayrıca Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

