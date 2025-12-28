DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Altay'tan Erdoğan'a Teşekkür: Habib-i Neccar Camii Yeniden Açıldı

Konya Büyükşehir'in restore ettiği Habib-i Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ibadete açıldı; Başkan Uğur İbrahim Altay destekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:11
Altay'tan Erdoğan'a Teşekkür: Habib-i Neccar Camii Yeniden Açıldı

Habib-i Neccar Camii, Konya Büyükşehir Restorasyonuyla Yeniden İbadete Açıldı

Açılış ve Başkan Altay'ın Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni kapsamında, restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni yeniden ibadete açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılar olarak bir görevi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altay, Depremden sonra caminin restorasyonunu yapmak Konyalılara ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne nasip oldu. Elhamdülillah şehrimize yakışır bir restorasyon gerçekleştirdik. Çalışmaya emek veren, gönül veren Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışını yaptık. Habib-i Neccar Camisi Hatay’a, ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun. Restorasyon sürecinde bize desteğini esirgemeyen Konyalı hemşehrilerime, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, değerli hemşehrimiz Murat Kurum’a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkür ediyorum ifadeleriyle duygu ve teşekkürlerini paylaştı.

Restorasyonun Öne Çıkan Noktaları

Restorasyon çalışmaları, özgün malzeme ve yapım tekniklerine sadık kalınarak yürütüldü. Bu kapsamda kubbe tonozlar özgün planına uygun şekilde yeniden inşa edildi ve minare yapısı güçlendirilerek mevcut taşıyıcı sistem iyileştirildi.

Ayrıştırılan ve sınıflandırılan 10 bin adet beden taşı yeniden değerlendirildi. Afet Kazı Başkanlığı tarafından kurtarılarak müzede emanet alınan 181 parça mimari eleman, teslim alınarak yapıya özgün konumlarında yeniden kazandırıldı.

Ayrıştırılan mermer, madeni eser ve ahşap malzemelerden 400 parça minberde tekrar kullanıldı. Kalem işleri aslına uygun şekilde yeniden ihya edildi ve yapının korunabilir durumdaki duvarlarında yıkıma başvurulmadan iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Çevre düzenlemeleri ile birlikte yapı, bütüncül bir yaklaşımla yeniden ayağa kaldırılarak Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasına kazandırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANAHTAR TESLİM VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ SONRASI, RESTORASYONU KONYA...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANAHTAR TESLİM VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ SONRASI, RESTORASYONU KONYA BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN TAMAMLANAN ANADOLU’NUN İLK CAMİSİ HABİB-İ NECCAR CAMİİ’Nİ YENİDEN İBADETE AÇTI.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANAHTAR TESLİM VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ SONRASI, RESTORASYONU KONYA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın: İsrail İstikrarsızlıktan Besleniyor, 'Terörsüz Türkiye' Stratejik Süreçtir
2
Sudani: ABD ile İran’ı Bağdat’ta Buluşturmayı Hedefliyoruz
3
Altay'tan Erdoğan'a Teşekkür: Habib-i Neccar Camii Yeniden Açıldı
4
Myanmar'da Darbe Sonrası İlk Genel Seçimler Başladı — 50 Binden Fazla Elektronik Oy Makinesi
5
Kosova'da Erken Parlamento Seçimleri: Sandıklar Açıldı
6
Zelenskiy, Trump Görüşmesi Öncesi Avrupalı Liderlerle Ortak Telefon Görüşmesi
7
Rusya, Huliaipole ve Dimitrov’un Kontrolünü Ele Geçirdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti