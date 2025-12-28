Altay'tan Erdoğan'a Teşekkür: Habib-i Neccar Camii Yeniden Açıldı

Habib-i Neccar Camii, Konya Büyükşehir Restorasyonuyla Yeniden İbadete Açıldı

Açılış ve Başkan Altay'ın Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni kapsamında, restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni yeniden ibadete açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılar olarak bir görevi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altay, Depremden sonra caminin restorasyonunu yapmak Konyalılara ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne nasip oldu. Elhamdülillah şehrimize yakışır bir restorasyon gerçekleştirdik. Çalışmaya emek veren, gönül veren Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışını yaptık. Habib-i Neccar Camisi Hatay’a, ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun. Restorasyon sürecinde bize desteğini esirgemeyen Konyalı hemşehrilerime, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, değerli hemşehrimiz Murat Kurum’a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkür ediyorum ifadeleriyle duygu ve teşekkürlerini paylaştı.

Restorasyonun Öne Çıkan Noktaları

Restorasyon çalışmaları, özgün malzeme ve yapım tekniklerine sadık kalınarak yürütüldü. Bu kapsamda kubbe tonozlar özgün planına uygun şekilde yeniden inşa edildi ve minare yapısı güçlendirilerek mevcut taşıyıcı sistem iyileştirildi.

Ayrıştırılan ve sınıflandırılan 10 bin adet beden taşı yeniden değerlendirildi. Afet Kazı Başkanlığı tarafından kurtarılarak müzede emanet alınan 181 parça mimari eleman, teslim alınarak yapıya özgün konumlarında yeniden kazandırıldı.

Ayrıştırılan mermer, madeni eser ve ahşap malzemelerden 400 parça minberde tekrar kullanıldı. Kalem işleri aslına uygun şekilde yeniden ihya edildi ve yapının korunabilir durumdaki duvarlarında yıkıma başvurulmadan iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Çevre düzenlemeleri ile birlikte yapı, bütüncül bir yaklaşımla yeniden ayağa kaldırılarak Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasına kazandırıldı.

