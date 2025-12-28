Sudani: ABD ile İran’ı Bağdat’ta Buluşturmayı Hedefliyoruz

Başbakan Sudani'den arabuluculuk çabası

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkesinin ABD ile İran arasındaki diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla harekete geçtiğini açıkladı. Sudani, "ABD ile İran’ı Bağdat’ta bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında Sudani, Irak hükümetinin Bağdat'ta bir ikili görüşme organize etmek için önemli çaba sarf ettiğini belirtti. Sudani, "ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barracka İran-ABD arasındaki müzakerelerinin yeniden başlaması için İran ile olan ilişkilerimizi kullanma önerisinde bulunduk. Hem ABD hem de İran tarafı diyaloğun yeniden başlamasına karşı değil, ancak her iki tarafın da belirli çekinceleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Sudani, ülkesinin İran ile ilişkilerine dair, "İran’ın teröre karşı Irak’ın yanında durması ve siyasi süreci desteklemesi, Irak’ın kararlarına müdahale edilmesi veya bu kararların kontrol edilmesi anlamına gelmez. İran’dan Irak üzerinde herhangi bir vesayet veya müdahale hissetmedim. İlişkiler resmi, siyasi ve halk düzeyinde olup olumlu bir seyirde ilerlemektedir" dedi.

ABD ile ilişkilere de değinen Sudani, "ABD de Irak’a yardım etti ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelede güvenlik güçlerimize destek verdi, şimdi ise ABD ile olan bu ilişkiyi yeniden düzenlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

