İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'ABD, Avrupa ve İsrail ile Topyekûn Savaş Halindeyiz'

Pezeşkiyan, İran'ın ekonomik ve askeri kuşatıldığını, ABD, Avrupa ve İsrail ile topyekûn savaş halinde olduklarını ve 12 günlük savaşın birliği güçlendirdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:18
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'ABD, Avrupa ve İsrail ile Topyekûn Savaş Halindeyiz'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'ABD, Avrupa ve İsrail ile Topyekûn Savaş Halindeyiz'

Röportajda kuşatma, 12 günlük savaş ve hazırlık vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine bağlı internet sitesine verdiği röportajda, ülkenin karşı karşıya olduğu baskı ve saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, haziran ayındaki saldırıların ve 12 günlük savaş sürecinin, içerde birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Ülkesinin ekonomik ve askeri açıdan kuşatılmaya çalışıldığını ifade ederek toplumdaki beklentilerin ve dış baskıların hükümeti zayıflatmayı hedeflediğini söyledi.

Pezeşkiyan, bu durumu açıklarken şunları kaydetti: 'ABD, Avrupa ve İsrail ile topyekûn bir savaş halindeyiz. Bu savaş, İran-Irak savaşından daha karmaşık ve zor. Irak'la savaşırken durum açıktı, onlar füze atıyordu, bizim de nereyi vuracağımız belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar.'

Ekonomik yaptırımlar ve kamuoyunu hedef alan baskılarla hükümetin zayıflatılmaya çalışıldığını belirten Pezeşkiyan, 'Bir yandan ticari faaliyetlerimiz engellenirken, diğer yandan çeşitli konularda toplumun beklentileri yükseltiliyor. 12 günlük savaşta da hedef, İran'ın şartsız teslim olması ve hatta ülkenin bölünmesiydi' dedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin yeni bir çatışmaya hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırısının beklendiği gibi ülkeyi parçalayamadığını ve bunun aksine milli birliği güçlendirdiğini söyledi. Pezeşkiyan, 'Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir. Ordumuz, İsrail'in saldırdığı döneme kıyasla teçhizat ve personel açısından daha güçlü. Yeniden saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar' ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

