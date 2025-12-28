Aydın: İsrail İstikrarsızlıktan Besleniyor, "Terörsüz Türkiye" Stratejik Süreçtir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'dan bölge ve küresel dengeler değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, küresel güç dengeleri ve bölgesel jeopolitik gelişmeler çerçevesinde yaptığı değerlendirmede, İsrail’in bölgede süregelen istikrarsızlıklardan stratejik fayda sağladığını belirtti.

Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece bir iç güvenlik hamlesi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Çatışmalardan kimin kazançlı çıktığını analiz etmenin gerçeğe ulaşmanın en kestirme yolu olduğunu ifade etti.

Aydın, İsrail’in Suriye’deki istikrarsızlığı stratejik avantaja çevirdiğini belirterek; çevresindeki devletlerin zayıflamasının İsrail’e askerî, siyasi ve ekonomik nüfuz alanı sağladığını kaydetti. Suriye’de on yılı aşkın süredir devam eden savaşın derin fay hatları oluşturduğunu ve her yeni gerilimin Suriye halkına kaybettirirken İsrail’in hareket serbestisini artırdığını söyledi.

Yeni gerilimlerin yalnızca Suriyeliler için değil, tüm bölge açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Aydın, Suriye’nin yeniden iç savaşa sürüklenmesinin bölgesel istikrarı zayıflatacağını belirtti.

Aydın, benzer bir yaklaşımın Somaliland hattında da görüldüğünü ifade ederek, İsrail’in Afrika Boynuzu’ndaki artan faaliyetlerinin Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz ekseninde Türkiye’nin istikrar odaklı çabalarını zayıflatmayı hedeflediğini söyledi. Aydın, İsrail’in vizyonunun barış değil, kalıcı kırılganlık üretmek olduğuna dikkat çekti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin büyük resmin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Aydın, Suriye’de diplomatik kanalların kapatılmasının yeni çatışmalara yol açacağını; uzlaşının ise kapsayıcı bir toplumsal sözleşmenin önünü açacağını belirtti. Bu bağlamda SDG’nin Suriye devletiyle entegrasyonunun istikrar için kritik olduğunu ve 10 Mart Mutabakatına sadakatin toplumsal barışın yeniden inşasını mümkün kılacağını söyledi.

Yeni Suriye’de Arapların, Kürtlerin ve Türkmenlerin haklarının anayasal ve fiilî güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Aydın, insanların güven ortamında evlerine, işlerine ve gündelik hayatlarına dönmesinin ertelenmemesi gerektiğini belirtti. Aksi senaryoların Suriye’yi "Lübnanlaştırma" riskine sürükleyebileceğini ve bundan en fazla fayda sağlayacak aktörün İsrail olacağını kaydetti.

Aydın, Türkiye’nin uyarılarının ve çabalarının hayati önemde olduğunu, Cumhurbaşkanının güçlü liderliği ile Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu sayesinde başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin stratejik bir devlet aklını yansıttığının daha net görüldüğünü söyledi.

Sürecin başarıya ulaşması için dikkatli, temkinli ve ferasetli olunması gerektiğini vurgulayan Aydın, bölgeyi yeniden ateşe atmak isteyenlerin planlarının birlik ve kardeşlik içinde bozulabileceğini sözlerine ekledi.

