Erdoğan: Muhalefetin Projesi Yok, Belediyeleri Yağmalayanları Adaletten Kaçırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefeti projeden yoksun olmakla suçlayıp, bu dönemi dolu dolu geçireceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:34
Erdoğan'tan Muhalefete Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hedefteki Mesaj

Erdoğan, muhalefeti hedef alan sert ifadeler kullanarak, siyasi rakiplerinin ülke için somut proje üretmediğini vurguladı.

"Muhalefetin ülkeye dair dişe dokunur hiçbir projesinin bulunmadığı ana muhalefetin belediyeleri yağmalayanları adaletten kaçırmak dışında bir gündemi olmadığı bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, toplantıda ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Erdoğan, partisinin önümüzdeki dönemde aktif bir programla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

