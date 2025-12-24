Erdoğan: Türkiye’yi 23 Yılda Nereye Taşıdığımızı Nezaketle Anlatacağız

Erdoğan: Türkiye’yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle izah edeceğiz
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.
Toplantıda yaptığı konuşmada Erdoğan, ülkenin son dönemdeki gelişmelerine değinerek halka yönelik iletişim ve bilgilendirme stratejilerine vurgu yaptı.
“Türkiye’yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan’ın açıklamaları, toplantının yapıldığı salonda takip edilirken, liderin vurguladığı söylem dikkat çekti. Açıklama, partinin iç iletişimi ve kamuoyu bilgilendirmesine verdiği önemi ortaya koydu.
