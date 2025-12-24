DOLAR
Erdoğan: Türkiye’yi 23 Yılda Nereye Taşıdığımızı Nezaketle Anlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, 23 yılda yapılanları halka nezaketle tek tek izah edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:23
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Toplantıda yaptığı konuşmada Erdoğan, ülkenin son dönemdeki gelişmelerine değinerek halka yönelik iletişim ve bilgilendirme stratejilerine vurgu yaptı.

“Türkiye’yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamaları, toplantının yapıldığı salonda takip edilirken, liderin vurguladığı söylem dikkat çekti. Açıklama, partinin iç iletişimi ve kamuoyu bilgilendirmesine verdiği önemi ortaya koydu.

