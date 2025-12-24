DOLAR
Bakan Fidan Ankara'da Hamas Heyetiyle Görüştü: Gazze ve Barış Planı Masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halil Hayye liderliğindeki Hamas heyetiyle Ankara'da görüşerek Gazze, barış planı ikinci aşama ve insani yardımı ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:47
Bakan Fidan Ankara'da Hamas Heyetiyle Görüştü: Gazze ve Barış Planı Masada

Bakan Fidan Ankara'da Hamas Heyetiyle Görüştü

Görüşmede Gazze ve barış planı konuşuldu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki durum değerlendirildi ve Gazze barış planının ikinci aşaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini belirtti; ayrıca Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hamas heyeti, ateşkesin şartlarını yerine getirdiklerini; buna rağmen İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ettiğini ve bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini engellemeye yönelik olduğunu ifade etti.

Heyet, Gazze'ye girişine izin verilen tırların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığını, insani yardım miktarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını vurguladı; özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ilaç, barınma malzemesi ve yakıt tedarikindeki eksikliklerin sürdüğünü aktardı.

Görüşmede ayrıca Filistinli gruplar arası uzlaşı süreci ile ilgili gelişmeler ve Batı Şeria'daki durum da değerlendirildi. Katılımcılar, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

