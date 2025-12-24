DOLAR
ABD'den Çin çiplerine 23 Haziran 2027'den itibaren gümrük vergisi kararı

USTR, Çin'den ithal yarı iletkenlere 23 Haziran 2027'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı; Pekin kararı şiddetle kınadı ve geri çağırdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:57
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), "Çin’in Yarı İletken Sektöründe Hakimiyet Kurmaya Yönelik Eylemleri, Politikaları ve Uygulamaları" başlıklı açıklamada, Çin'in çip endüstrisinde hakimiyet kurma hedefinin mantıksız olduğunu ve dava konusu olabileceğini belirtti.

USTR açıklamasında, Çin'den gelen yarı iletkenlere başlangıçta %0 gümrük vergisi uygulanmasının uygun görüldüğü, ancak bu oranın 23 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde ve en az 30 gün önceden ilan edilecek bir orana yükseltileceğinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

ABD basını, Washington yönetiminin Çin'den gelen çiplere yönelik yeni gümrük vergilerini yaklaşık 18 ay sonra uygulama kararını, Pekin ile yaşanan ticari gerilimi azaltma yönünde bir adım olarak değerlendirdi.

Pekin'den tepki: "Şiddetle karşıyız"

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yarı iletken sektörünü hedef alan planına ilişkin açıklamasında, Pekin'in uygulamayı "şiddetle karşı" olduğunu vurguladı ve uygulamanın "küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

Çin, ABD'yi yanlışından dönmeye çağırdı

Pekin, ABD'ye iki ülke arasındaki gerilimi artırmama uyarısı yaparak, ABD'yi yanlışlarını düzeltmeye, liderler arasındaki önemli ortak mutabakatlara uygun hareket etmeye, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkelerini savunmaya ve diyalog yoluyla karşılıklı endişeleri gidermeye çağırdı. Açıklamada, "ABD yanlış yolda ilerlemeye devam ederse, Çin meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli önlemleri alacaktır" ifadelerine yer verildi.

