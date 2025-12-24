Knesset’te 7 Ekim Soruşturması İçin Siyasi Komisyon Tasarısı Protestolarla Geçti

Knesset’te gergin oylama: 7 Ekim soruşturması için siyasi komisyon tasarısı

İsrail Meclisi Knesset’te, 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin soruşturmaları üstlenecek bir siyasi komisyon kurulmasını öngören tasarının oylaması sırasında protestolar yaşandı. Muhalif milletvekilleri ve göstericiler, tasarının hükümete soruşturmalara yön verme imkânı tanıyacağını savundu.

Protestolar ve meclis içi tepkiler

Oylama sırasında bazı göstericiler karar aleyhine slogan attı ve pankart açtı. Göstericilerin bir kısmı salona sırtını dönerken, muhalif milletvekilleri tasarının yazılı olduğu belgeleri yırtarak tepki gösterdi. Salon düzeninin sağlanması için aralarında muhalif vekillerin de bulunduğu birçok kişi salondan çıkartıldı.

Oylama sonucu ve sonraki adımlar

Oylamada 53 milletvekili tasarı lehine, 48 milletvekili ise aleyhine oy verdi. Tasarı, ön okumada kabul edildi ve yasalaşmadan önce son değerlendirmeler için Knesset Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi’ne iletilecek.

Panelin yapısı ve siyasi tartışma

Tasarıya göre, siyasetçiler hükümet ve muhalefetten isimlerin yer alacağı bir panel konusunda uzlaşma sağlamaya çalışacak. Uzlaşı sağlanamazsa panel üyeleri, Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından belirlenecek. Meclis Başkanı Ohana, Likud partisi üyesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

İsrail muhalefeti, siyasi komisyonun yürütülecek soruşturmaları dolaylı olarak hükümet tarafından kontrol edebileceğini belirterek tasarıya karşı çıkıyor.

