Erdoğan: "Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi biz buradayız" — Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Töreni

Erdoğan: "Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi biz buradayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da gerçekleştirilen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Tören ve teslimat

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterilen dayanışma ve yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Konuşmasında "Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi biz buradayız" sözleriyle birlik ve kararlılık mesajı verdi.

Hatay'da düzenlenen etkinlik kapsamında kura çekimi, anahtar teslimleri yapılırken, yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Tören, bölge halkına yönelik hizmet ve destek adımlarının bir sonraki aşamasını simgeliyor.

455 Bininci Afet Konutu başta olmak üzere tamamlanan yatırımların teslimatı, bölgedeki yeniden yapılandırma sürecinin somut örnekleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında bu sürecin takipçisi olduklarını yineledi.

