Erdoğan: "Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi biz buradayız" — Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu kura çekimi, anahtar teslimi ve toplu açılış töreninde konuştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da gerçekleştirilen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Tören ve teslimat

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterilen dayanışma ve yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Konuşmasında "Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi biz buradayız" sözleriyle birlik ve kararlılık mesajı verdi.

Hatay'da düzenlenen etkinlik kapsamında kura çekimi, anahtar teslimleri yapılırken, yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Tören, bölge halkına yönelik hizmet ve destek adımlarının bir sonraki aşamasını simgeliyor.

455 Bininci Afet Konutu başta olmak üzere tamamlanan yatırımların teslimatı, bölgedeki yeniden yapılandırma sürecinin somut örnekleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında bu sürecin takipçisi olduklarını yineledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

