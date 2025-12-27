İran nüfusu tehlikede: Mumini uyardı — 70 yılda 40 milyonun altına düşebilir

İçişleri Bakanı İskender Mumini, İran'da nüfus artış hızının sürmesi halinde ülke nüfusunun 70 yıl içinde 40 milyonun altına düşebileceği uyarısında bulundu. Bakan Mumini, bu eğilimin devam etmesinin devlet için uzun vadeli bir kriz anlamına geleceğini vurguladı.

Mumini'nin uyarısı

Mumini, Nüfus ve Kişisel Kayıtlar Kurumundaki konuşmasında, nüfus azalmasının ülkenin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Mumini, "Durum mevcut haliyle devam ederse 70 yıl içinde İran nüfusu 40 milyonun altına düşecek. Nüfus azalması, ülkenin gelecekte karşı karşıya kalacağı en büyük krizlerden biri olacaktır" dedi.

Bakan, nüfus oranındaki gerilemenin mutlaka müdahale edilmesi gereken bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Ülkede nüfus oranında yaşanan gerileme İran’ı tehdit eden bir sorun. Bu nedenle Nüfus İdaresi’nin akademi ile iş birliği içinde sorunun çözümüne odaklanması ve somut çözüm yolları geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kimlik kartları düzenlemesinde gecikme

Mumini, konuşmasında yeni kimlik kartlarının düzenlenmesinde yaşanan aksaklıklara da değindi. Bakan, ülkede 6 milyondan fazla kimlik kartında birikmiş gecikme bulunduğunu belirtti ve bunun yalnızca 2025 yılına ait bir sorun olmadığını söyledi. Mumini, "Bu gecikme önceki yıllardan kalan ve devam eden bir sorundur. Nüfustaki gerileme ve kimlik kartlarının düzenlenmesindeki aksaklıklara öncelik verilmeli ve çözüm yolları hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

İran’da demografik tablo ve olası etkiler

Son genel sayımda ülke nüfusunun 85 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilirken, uzmanlar nüfus artış hızının son yıllarda belirgin şekilde yavaşladığını belirtiyor. Doğurganlık oranlarının yenilenme seviyesinin altına düşmesi ve ortanca yaşın yükselmesi, demografik yapıda dikkat çekici değişimlere işaret ediyor. Uzmanlar, bu eğilimin uzun vadede iş gücü piyasası, sosyal güvenlik sistemi ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

