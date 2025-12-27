DOLAR
İsviçre Genelkurmay Başkanı Suessli: Ülkemiz Tam Ölçekli Saldırıyı Savunamaz

Genelkurmay Başkanı Thomas Suessli, İsviçre'nin tam ölçekli bir saldırıya karşı hazır olmadığını ve savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:01
Thomas Suessli, Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, "Ülkemizi tam ölçekli bir saldırıya karşı savunabilecek durumda değiliz" uyarısında bulundu ve savunma harcamalarının artırılması çağrısında bulundu.

Hazırlık durumu ve teçhizat eksikliği

Suessli, ülkenin kritik altyapısına yönelik "devlet dışı aktörler" tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılar ve siber tehditlere karşı hazırlıklı olunduğunu belirtse de ordunun ciddi teçhizat eksikleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan Suessli, "Gerçek bir acil durum halinde askerlerimizin yalnızca 3’te 1’inin tam teçhizatlı olacağını bilmek, insana gerçekten son derece ağır gelen bir durum" ifadelerini kullandı.

Coğrafya, tarafsızlık ve gerçek tehdit algısı

Suessli, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kapsamlı saldırılarını başlattığı 24 Şubat 2022 tarihini net şekilde hatırladığını söyledi. İsviçre’nin Ukrayna’daki savaştan uzak olduğu algısına karşı çıkarak, "Ukrayna ile aramızda sadece iki ülke var; Macaristan ve Avusturya" dedi ve coğrafi yakınlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tarafsızlık doktrinini de değerlendiren Suessli, "Silahsız olan ve savaşa sürüklenen pek çok tarafsız ülke var. Tarafsızlık, ancak silahla savunulabildiği ölçüde bir değere sahiptir" şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri ve bütçe tartışmaları

Genelkurmay Başkanı, mevcut artış planlarının güncel tehditler karşısında yetersiz olduğunu belirtti ve ordunun tam anlamıyla hazır hale gelme hedefinin yaklaşık 2050 yılına işaret ettiğini söyledi: "Mevcut tehdit dikkate alındığında, bu süre çok uzun."

İsviçre, şu anda gayrisafi yurtiçi milli hasılasının yüzde 0,7 düzeyindeki savunma harcamalarını 2032 itibarıyla yüzde 1 seviyesine çıkarmayı taahhüt ediyor. Ülke, topçu ve kara muharebe sistemlerini modernize ederken eskiyen savaş uçaklarının yerine F-35A tipi uçak alımı gibi adımlar atıyor. Ancak maliyet aşımları ve sıkışık bütçe, planların bazı yönlerinin sorgulanmasına yol açıyor.

Suessli'nin uyarısı, İsviçre siyasetçilerinin ve halkının savunma kapasitesi algısını yeniden değerlendirmesini ve bütçe tercihlerini gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

