Trump ve Zelenskiy Mar-a-Lago'da Görüştü — Güvenlik Anlaşması ve Müzakereler

Trump ve Zelenskiy Mar-a-Lago'da Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Florida, Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump, toplantının ana gündeminin Ukrayna-Rusya barış müzakereleri ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri olacağını söyledi.

Görüşmenin ana hatları

Trump, savaşın sonlandırılmasının öncelik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Anlaşma yapmak zorundayız. Çok fazla insan ölüyor ve her iki liderin de bunu bitirmek istediğine inanıyorum. Ukrayna için, herkes için iyi bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum bu çok önemli. Bundan daha önemli bir şey yok. Sekiz savaşı çözdük ve bu en zor olanı. Ama bunu halledeceğiz. Bugün harika bir toplantı yapacağız".

Görüşmenin ardından Vladimir Putin ile telefonla görüşeceğini belirten Trump, "Toplantıdan sonra Başkan Putin’i arayacağım ve müzakerelere devam edeceğiz. Karmaşık ama çözümsüz değil" ifadelerini kullandı. Son tarih sorusuna ise Trump, "Benim bir son tarihim yok. Son tarihlerim var. Son tarihimin ne olduğunu biliyor musunuz? Savaşı sona erdirmek" yanıtını verdi.

Güvenlik garantileri ve ekonomi

Güvenlik garantilerine ilişkin soruya Trump, "Güvenlik anlaşmasının içeriğinin ne olacağı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" dedi. Zelenskiy de güvenlik garantileriyle ilgili olarak, "Bir güvenlik anlaşması olacak ve güçlü olacak. Avrupa ülkeleri bu sürece çok ilgili ve destekleyici davrandı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD ve Ukrayna ekiplerinin üzerinde çalıştığı 20 maddelik planın yüzde 90’ının hazır olduğunu belirterek, "Toprak başlıkları dahil olmak üzere tüm maddeleri görüşeceğiz. Stratejimizi adım adım ele alacağız" dedi. Trump ise barışın Ukrayna için büyük ekonomik fırsatlar yaratacağını söyleyerek, yeniden inşa potansiyeline vurgu yaptı.

Müzakere süreci ve heyetler arası görüşme

Avrupa’da dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin soruya Trump, "Bu kaynaklar bir yere gidecek ve hızlı olacak. Görüşmelerin son aşamasındayız" yanıtını verdi. Rusya’nın saldırılarının Putin’in barış niyetine dair şüphe uyandırıp uyandırmadığı sorusuna Trump, "İki taraf da saldırılar düzenliyor. Bu iki ülkenin isteyerek girdiği bir savaş ve iki halk da bunun sona ermesini istiyor" dedi.

İki lider, açıklamaların ardından malikanenin ana yemek salonuna geçerek heyetler arası görüşmelere başladı.

