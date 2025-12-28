DOLAR
Kozan'da Yeni Muhtar Soner Özev 2 Oy Farkla Seçildi

Adana Kozan Mahmutlu Mahallesi'nde yapılan seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Soner Özev 354 oyla, Emine Atlı'ya 2 oy fark atarak muhtar oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:36
Kozan'da Yeni Muhtar Soner Özev 2 Oy Farkla Seçildi

Kozan'da yeni muhtar 2 oy farkla belirlendi

Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi sakinleri, 28 Aralık Pazar günü vefat eden muhtarın yerine yapılan seçimde sandık başına gitti. Geçtiğimiz Haziran ayında muhtar Alper Hallaç'ın vefat etmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu kararıyla gerçekleştirilen oy kullanma süreci sabah saatlerinden itibaren yoğun geçti.

Seçim süreci ve oy dağılımı

Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp akşam 17.00'de sona erdi. Kozan Şehit Lütfi Ölmez Ortaokulu binasında kurulan 6 sandıkta toplam 2.161 seçmen oy kullanma hakkına sahipti. Oy sayımı okul içindeki 6 farklı sınıfta tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, muhtarlık yarışını 354 oy alan Soner Özev önde tamamladı. İkinci olan Emine Atlı ise 352 oy aldı. Diğer adayların oy dağılımı şöyle gerçekleşti: İsmet Hallaçlar 265 oy, Döndü Hallaç 258 oy, Yakup Ünsal 157 oy ve Bahadır İzgi 72 oy.

Tebrikler ve ilk mesajlar

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından 2 oy farkla geride kalan Emine Atlı, rakibi Soner Özev'i tebrik etti. Atlı, "Soner kardeşimiz de bizim bir parçamızdır. Bu yarışı o kazandı. Mahallemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmutlu Mahallesi'nin yeni muhtarı olarak seçilen Soner Özev ise destek veren ve vermeyen tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti. Özev, sandık sonuçlarının ardından yaptığı ilk konuşmada, mahallenin gelişimi için el birliğiyle çalışacaklarını belirterek, "Bundan sonra mahallemiz için çalışacağız. Hep birlikte, el ele vererek mahallemizi geliştireceğiz" dedi.

EMİNE ATLI (SOLDA) VE MUHTAR SEÇİLEN SONER ÖZEV

EMİNE ATLI (SOLDA) VE MUHTAR SEÇİLEN SONER ÖZEV

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE VEFAT EDEN MUHTARIN YERİNE YAPILAN SEÇİMİ 2 OY FARKLA SONER ÖZEV...

