10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Ziraat Bankkart, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasını birinci olarak tamamladı. Final maçında Altekma ile karşılaşan Ziraat Bankkart, zorlu geçen mücadelede 3-2 galip geldi.

Maçın Detayları

Müsabaka, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. İlk sette 25-21'lik skorla öne geçen Ziraat Bankkart, ikinci sete de etkili başladı ancak Altekma, 29-27'lik sonuçla dengeyi sağladı. Üçüncü seti 25-16'lık skorla kazanan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 25-22 kaybetti ve durum 2-2'ye geldi.

Şampiyon Belli Oldu

Karşılaşmanın son seti büyük bir heyecana sahne oldu. Ziraat Bankkart, 15-12'lik skorla beşinci seti alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı ve turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Turnuva Sonuçları

Üç gün süren organizasyonda, Arkas Spor da Altekma'yı 3-2 mağlup etmişti. Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u da aynı skorla yenerek önemli bir başarı elde etti.