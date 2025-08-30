10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 800 atlet koşacak

"Zafer" temasıyla Selimiye Meydanı'nda hazırlık tamam

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 800 atlet piste çıkacak.

Yarış, "Zafer" temasıyla yarın koşulacak; sporcular Selimiye Meydanı'ndaki etkinlik alanına gelerek yarış için gerekli malzemeleri aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yerli ve yabancı yüzlerce atletin güzel bir parkurda mücadele edeceğini belirtti.

Karadağ, federasyonun Edirne'ye verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Edirne, Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir. Biz de federasyon olarak tarih ve kültür şehri Edirne'ye önem veriyoruz. Federasyonumuzun yol koşularına verdiği değeri biliyorsunuz. 10. kez yapılacak bu maratonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla gerçekleştiriyoruz."

Karadağ, sponsorların ve Edirne halkının desteğiyle başarılı bir organizasyon beklediklerini ifade etti ve katılacak tüm sporculara başarı diledi: "Güzel bir havada, herkesin mutlu olacağı bir etkinlik yapacağız. Kazasız bir yarış diliyorum."

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ da organizasyonda 800 atletin koşacağını yeniden teyit etti.