Malatya'da Amatöre 43 Milyonluk Yeşiltepe Spor Tesisi

Yeşiltepe Amatör Spor Kulüpleri Tesisinin Temeli Atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Yeşiltepe Amatör Spor Kulüpleri Tesisinin temelini attı. Projenin maliyeti 43 milyon olarak açıklandı.

Proje Detayları

Tesis; amatör spor kulüplerinin daha profesyonel bir ortamda çalışabilmesi için 3 bin 700 metrekare alana inşa edilecek. Projenin finansal büyüklüğü ve kapsamı şehirde sporun yeniden canlandırılması hedefinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Törene Katılanlar

Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen temel atma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, siyasi parti temsilcileri, TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ilçe başkanları, muhtarlar ile amatör spor kulüplerinin idarecileri ve başkanları katıldı.

Konuşmalar

Prof. Dr. İlhan Geçit törende, "Malatya geçmişte bir spor şehriydi. Evet, önemli siyasi figürler yetiştirmiş bir şehiriz ama aynı zamanda sporuyla bir marka şehirdi. Bu hepimiz için bir gurur kaynağıydı. Ancak zaman içinde, yalnızca bize özgü olmayan ülke genelindeki sorunlar nedeniyle spor kulüplerinin yönetimleri zayıfladı. Şeffaf olmayan yönetim anlayışları ve hesap verilebilirliğin gelişmemesi sonucunda kulüplerimizin geldiği nokta ortadadır. Ben inanıyorum ki; açık, dürüst ve şeffaf bir yönetimle, mütevazı bütçelerle bile büyük başarılar elde edilebilir" dedi.

Sami Er ise şehrin yeniden inşası ve spor yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye bir deprem bölgesi. Malatya’da çok büyük bir operasyon devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlarımızın yoğun çabaları ile depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve AFAD’dan sorumlu İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm bakanlarımıza şehrimize verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın Malatya’daki spor tesislerinin yapımında büyük emeği oldu. Kendilerine daha önce verdiğimiz ’Hemşehrilik Beratı’yla teşekkürlerimizi iletmiştik. Merkezde bu destekleri alırken, yerelde de valiliğimizin, milletvekillerimizin, belediyelerimizin ve tüm siyasi partilerimizin katkılarının çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Valimizin göreve geldiği günden beri şehirde çok güçlü bir sinerji oluştu. Kamu kurumlarımız, siyasi temsilcilerimiz ve milletvekillerimiz arasında sağlanan bu birliktelik olmasaydı bugün bu kadar hızlı yol alamazdık. Evet, başlangıçta bazı eleştiriler vardı. Şehrin toparlanması sürecinde zorluklar yaşadık. İnsanlarımız rezerv alan uygulamasını anlamakta zorlandı, yaklaşık 14-15 ay patinaj yaptık. Ancak bugün herkes şehirde ne kadar büyük bir değişim olduğunu görüyor. O gün itiraz edenlerin pek çoğu bugün pişman. Çünkü Malatya’nın dört bir yanında yükselen projeler, verilen emeği açıkça ortaya koyuyor. Şu anda Malatya’nın her tarafı bir şantiye. Tam bin 200 ayrı lokasyonda inşaat yürütülüyor. Malatya, bir yıl gibi kısa bir sürede yeniden ayağa kalktı. Hepimiz görüyoruz; şehir eskisinden daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Malatya oluyor. Sadece konut ve işyerleri değil, altyapıda da çok ciddi yatırımlar var. Altyapı görünmez ama çok büyük bir yükün altına giriyoruz. Şu anda sadece belediye olarak yaklaşık 15 milyar lira altyapı yatırımı yürütüyoruz".

Tören ve Sonrası

İl Müftüsü Ramazan Dolu’nun duasının ardından Yeşiltepe Amatör Spor Kulüpleri Tesisinin temeli atıldı. Proje, kentte amatör sporu destekleyerek uzun vadede yerel kulüplerin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

