12 Dev Adam EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya: Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün Açıklamaları

12 Dev Adam EuroBasket 2025'te gümüş madalya ile döndü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. Turnuva finali, Letonya'nın başkenti Riga'da oynandı ve ay-yıldızlı ekip İstanbul Havalimanı'na döndü.

Cedi Osman: "Herkesle gurur duyuyorum"

Kaptan Cedi Osman, havalimanında yaptığı açıklamada, "Önemli olan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Bunu da iyi yaptık. Umarım herkesi gururlandırmışızdır. Gönül isterdi ki buraya altın madalyayla dönelim ama olmadı. Herkesle gurur duyuyorum. Herkes çok iyi çalıştı, çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Maalesef olmadı. İnşallah önümüzdeki senelerde tekrar şansımızı deneyip kupa kazanırız. Sonuçta 24 sene sonra finale çıkıp ülkemize madalya getirdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Cedi, final maçının kırılma anının son iki dakika olduğunu belirterek, "Maçta 38 dakika boyunca oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Son 2 dakikada o kontrolü kaybettik. Orada da maç gitti. Almanya da çok yetenekli ve tecrübeli, dünya şampiyonu olmuş takım. Korkmadık, çekinmedik. Çıktık ve aslanlar gibi oynadık. Ancak maalesef sondaki kontrol kaybıyla mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün: "Daha çok final göreceğiz"

Alperen Şengün, geleceğe umutla baktıklarını belirterek, "Maçta 38 dakika öndeydik, son 2 dakikada kaybettik. Sonuç olarak Almanya bu finalleri gören bir takım. Biz daha ilk defa burayı gördük. Almanya, son 2 dakikada sakin kaldı. Maalesef orada maçı kaybettik. Daha genciz. Daha çok final göreceğiz. Tecrübelendik. İnşallah gelecekte bu hataları yapmayız." dedi.