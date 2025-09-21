13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı

İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda erkeklerde Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu; 2 binden fazla sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:43
13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı

13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günleri kapsamında düzenlenen ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, kent merkezinde coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Yarış, organizatör İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet, alanda müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra parkura çıktı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Dereceye Girenler

Erkeklerde birinciliği Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat elde etti. İkinciliği Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop, üçüncülüğü ise Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa aldı.

Kadınlarda şampiyonluğa Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli ulaşırken, ikincilik Eunita Chepchumba, üçüncülük ise Sebahat Demirin oldu.

Etkinlik ve Katılımcı Notları

İzmirliler, yarış boyunca parkur boyunca geçen sporcuları alkışlarla destekledi. Dereceye giren atletlere törende ödülleri takdim edildi.

Organizasyona 13 yıldır düzenli olarak katıldığını belirten 73 yaşındaki Mustafa Selamet, "İstanbul'dan buraya koşmak için geldim. Harika bir duygu. Türkiye'de en çok maraton koşan sporculardan biriyim. Yaşım 73 ama 39 senedir koşuyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen...

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu yapıldı. Yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zecorner Kayserispor Beraberlere 'Abone' Oldu — 5 Maçta 4 Beraberlik
2
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Genel Kurulu Çağrısı: 'İhtişamımızı Gösterelim'
3
13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı
4
5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Gerçekleşti
5
Korkmaz Kardeşler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Altın Peşinde
6
Muhammed Batuhan Daştan: NATO'da Çifte Zafer, 2600 ELO Hedefi
7
Para tekvandocu Muhammed Aspala'nın hedefi: Dünya şampiyonluğu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü