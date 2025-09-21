13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günleri kapsamında düzenlenen ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, kent merkezinde coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Yarış, organizatör İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet, alanda müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra parkura çıktı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Dereceye Girenler

Erkeklerde birinciliği Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat elde etti. İkinciliği Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop, üçüncülüğü ise Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa aldı.

Kadınlarda şampiyonluğa Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli ulaşırken, ikincilik Eunita Chepchumba, üçüncülük ise Sebahat Demirin oldu.

Etkinlik ve Katılımcı Notları

İzmirliler, yarış boyunca parkur boyunca geçen sporcuları alkışlarla destekledi. Dereceye giren atletlere törende ödülleri takdim edildi.

Organizasyona 13 yıldır düzenli olarak katıldığını belirten 73 yaşındaki Mustafa Selamet, "İstanbul'dan buraya koşmak için geldim. Harika bir duygu. Türkiye'de en çok maraton koşan sporculardan biriyim. Yaşım 73 ama 39 senedir koşuyorum." ifadelerini kullandı.

