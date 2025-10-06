1461 Trabzon FK, Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar anlaştı

KCT 1461 Trabzon FK'de yeni teknik direktör

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK, teknik direktörlüğe getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Olcay Şahan'ın futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza attığına vurgu yaptı. Hekimoğlu, "Şimdi bu birikimini teknik adam olarak kulübümüze aktaracak. Kendisine güveniyoruz, hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan ise hedefleri olan bir kulübe gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımızı play-off hattına taşıyıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan (ortada) ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.