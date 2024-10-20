16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Kenyalı Atletler Zirvede

16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu Sonuçları

Mersin'de 16. kez gerçekleştirilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu büyük bir katılımla devam etti. Kenyalı atletler James Kipkoech ve Daisy Jeptoo Kimeli, erkekler ve kadınlar kategorilerinde birinci olarak dikkat çekti.

Yarışmanın Detayları

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, 21 kilometrelik parkurda 54 yabancı sporcu ile toplamda 347 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve aynı yerde sona erdi.

Erkekler kategorisinde, James Kipkoech 1 saat 3 dakika 11 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise Daisy Jeptoo Kimeli, 1 saat 11 dakika 59 saniye ile zirveye yerleşti.

Halk Koşusu ve Ödül Töreni

Yarışma kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla 5 kilometrelik bir halk koşusu da düzenlendi. Yarışmayı başarıyla tamamlayan atletlere ödül ve madalyaları verildi.

Yarı Maraton Dereceleri

21 kilometrelik maratonu ilk üç sırada tamamlayan atletler şu şekilde sıralandı:

1. James Kipkoech (Kenya) - 1:03:11

2. Laban Kipkemboi (Kenya) - 1:03:20

3. Hüseyin Can (Türkiye) - 1:05:28

1. Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya) - 1:11:59

2. Elida Jelimo Korir (Kenya) - 1:12:23

3. Gladys Jerono (Kenya) - 1:12:25

Bu yılki maraton, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla koşuldu.