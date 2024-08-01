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Shane Larkin, Yeni Basketbol Sahasının Açılışını Gerçekleştirdi

Shane Larkin, Caddebostan'daki 'halı' temalı basketbol sahasının açılışında Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:56
Shane Larkin, Yeni Basketbol Sahasının Açılışını Gerçekleştirdi

Shane Larkin, Yeni Bir Basketbol Sahasına Hayat Verdi

Ünlü basketbolcu Shane Larkin, tasarımına katkı sağladığı yenilikçi basketbol sahasının açılışını Caddebostan'da gerçekleştirdi. Açılış etkinliği, Anadolu Efes Kulübü'nün Başkanı Tuncay Özilhan'ın katılımıyla renklendi.

Sahada Kültürel Buluşma

Larkin, projenin önemi hakkında şunları ifade etti: "Bu projede harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İstanbul'da geçirdiğim süreçte, yerel kültürle güçlü bir bağ kurdum. Bu basketbol sahası, sporun ötesine geçerek, kültürlerin buluşma noktası olacak. Gençler burada bir araya gelip spor yapacaklar ve birbirlerinden ilham alacaklar. İstanbul halkının burada keyifli zaman geçirebilmesine, gençlerin basketbol oynarken yaşadığı eşsiz deneyimlere tanıklık etmek için sabırsızlanıyorum."

Açılış, sadece bir spor alanının tanıtımından çok, İstanbul'un sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacak bir proje olarak öne çıkıyor.

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