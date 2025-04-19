16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Heyecan Sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te tüm hızıyla sürüyor.

Onur Futbol Sahası'nda gerçekleşen organizasyona, Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın'dan toplam 6 takım katıldı. Bugün yapılan maçlarda, GMG Kastamonuspor ve Zonguldak Atletik Spor 0-0 berabere kalırken, Bartın Gençlerbirliği, Ankara Anka Spor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından, finalde GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor karşı karşıya gelecek. Organizasyonun final maçı, yarın 17.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te devam ediyor.