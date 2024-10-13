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2. Runkara Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Runkara Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda Daisy Jeptoo Kimeli birinci olarak öne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:37
2. Runkara Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

2. Runkara Yarı Maratonu'nda Şampiyon İsimler

Runkara Yarı Maratonu, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı büyük bir organizasyon oldu. Erkekler kategorisinde Hüseyin Can, kadınlar kategorisinde ise Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği elde etti.

Yarışın Başlama Töreni

Yarışın startı, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik tarafından verildi. Bu etkinlik, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk geldi.

Victoria Vera Blyth Anısına

Yarışma, yakın zamanda vefat eden Dazspor kurucusu Victoria Vera Blyth'in anısına gerçekleştirilirken, koşunun başlangıç ve bitiş noktasını da Başkent Millet Bahçesi oluşturdu.

Erkekler Kategorisi

Erkekler kategorisinde ilk üç sırayı Türk atletler aldı. Hüseyin Can, 1 saat 7 dakika 13 saniye ile birinci olurken, Ersin Tekal 1 saat 7 dakika 26 saniye ile ikinci, Azat Demirtaş ise 1 saat 9 dakika 8 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlar Kategorisi

Kadınlar yarışında ise Daisy Jeptoo Kimeli, 1 saat 15 dakika 11 saniye ile zafer elde etti. Onu, diğer Kenyalı Elida Jelimo Korir (1.15.15) ve Derya Kunur (1.24.32) takip etti.

Diğer Kategoriler

10 kilometre yarışı erkeklerde Oussama Cherragui, kadınlarda ise Gamze Bulut Duvar birinci olarak öne çıktı. Ayrıca 5 kilometrelik eğlence koşusuna, dünya ve Avrupa 3’üncüsü milli pentatlet İlke Özyüksel de katıldı.

Parkurda Yaşanan Aksaklıklar

Buna karşın, özellikle 10 kilometrelik yarışta bazı sporcular yönlendirme eksiklikleri nedeniyle parkuru karıştırdı ve bazı koşucular bitiş çizgisine ters yönden geldi. Bu durum, hakemler ve zaman tutma ekibi tarafından telafi edilmek üzere gerekli önlemler alındı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden...

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen 2. Runkara Yarı Maratonu, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

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