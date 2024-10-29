2024 Altın Top Ödülleri Sahiplerini Buldu

Rodri, 2024 Altın Top Ödülünü Kazandı

2024 yılına ait Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi, Manchester City'de forma giyen İspanyol futbolcu Rodri oldu. Ödül, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu.

Oylama Sonuçları ve Hakan Çalhanoğlu'nun Konumu

Yılın en iyi futbolcusuna verilen ödüle aday gösterilen 30 isim arasında bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oylama sonucunda 20. sırada yer aldı. Rodri'nin kazandığı ödülde, oylamanın ikinci ve üçüncü sıralarını ise Vinicius Junior ve Jude Bellingham aldı.

Kadınlar Kategorisinde Aitana Bonmati Şansı

En iyi kadın futbolcu ödülüne, üst üste ikinci kez İspanyol futbolcu Aitana Bonmati layık görüldü.

Genç Yetenek Arda Güler ve Diğer Ödüller

Arda Güler, Kopa Kupası'nda sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusu olarak ikinci sırayı aldı. Bu kategorinin kazananı ise Lamine Yamal oldu.

Diğer Ödüller ve Başarılar

Yılın en iyi kalecisi olarak Emiliano Martinez, teknik direktörler kategorisinde ise Carlo Ancelotti ödüllerini aldı. Kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü ise Emma Hayes kazandı. Erkeklerde Real Madrid yılın kulübü seçilirken, kadınlarda Barcelona bu unvanı aldı. Ayrıca, Jennifer Hermoso ise Socrates ödülünün sahibi oldu.