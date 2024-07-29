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2024 Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayağında, hız tutkunları kıyasıya yarıştı ve şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:17
2024 Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

2024 Türkiye Drag Şampiyonası Başladı

2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Antalya'nın güzel sahil kenti Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona Kepez Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Yarışmalara Yoğun İlgi

50 sporcunun katıldığı yarışlarda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hız tutkunları, 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pistinde birincilik için mücadele etti. Sıcak hava koşullarına rağmen sporcular, kendilerini göstermekte kararlıydılar.

Kazanılan Dereceler

Yarışın farklı kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde belirlendi:

  • Pro Street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Caner Kit, 3. Oğuz Bor
  • Süper Street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit
  • Street 2: 1. İbrahim Nişli, 2. Erol Balkış, 3. Berke Bor
  • Standart 2: 1. Mustafa Acar, 2. Ramazan Kılınç, 3. Vedat Kardaş
  • Standart 1: 1. Hasan Ceylan, 2. Erkan Ege Bayram, 3. Hüseyin Mert Gökçe
  • Street 750: 1. İbrahim Özgül, 2. Şevket Eryılmaz
  • Street 600: 1. Mehmet Karakuş, 2. Serkan Biçer, 3. Tufan Zeynettinoğlu
  • Kadınlar: 1. Naciye Ölçer, 2. Bahar Ateş, 3. İlkim Eren
  • Pro 300: 1. Nurullah Deniz, 2. İsmail Çetin, 3. Gündoğdu Aydoğan
  • Pro 200: 1. Emirhan Demirci, 2. Eray Şenkul, 3. Hasan Yel

Bu yarışmanın ardından, sporcular heyecanla gelecek ayak için hazırlıklara başlayacaklar. Antalya'daki bu etkinlik, Türkiye özellikle motorsporları tutkunları için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

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