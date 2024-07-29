2024 Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

2024 Türkiye Drag Şampiyonası Başladı

2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Antalya'nın güzel sahil kenti Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona Kepez Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Yarışmalara Yoğun İlgi

50 sporcunun katıldığı yarışlarda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hız tutkunları, 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pistinde birincilik için mücadele etti. Sıcak hava koşullarına rağmen sporcular, kendilerini göstermekte kararlıydılar.

Kazanılan Dereceler

Yarışın farklı kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde belirlendi:

Pro Street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Caner Kit, 3. Oğuz Bor

1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Caner Kit, 3. Oğuz Bor Süper Street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit

1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit Street 2: 1. İbrahim Nişli, 2. Erol Balkış, 3. Berke Bor

1. İbrahim Nişli, 2. Erol Balkış, 3. Berke Bor Standart 2: 1. Mustafa Acar, 2. Ramazan Kılınç, 3. Vedat Kardaş

1. Mustafa Acar, 2. Ramazan Kılınç, 3. Vedat Kardaş Standart 1: 1. Hasan Ceylan, 2. Erkan Ege Bayram, 3. Hüseyin Mert Gökçe

1. Hasan Ceylan, 2. Erkan Ege Bayram, 3. Hüseyin Mert Gökçe Street 750: 1. İbrahim Özgül, 2. Şevket Eryılmaz

1. İbrahim Özgül, 2. Şevket Eryılmaz Street 600: 1. Mehmet Karakuş, 2. Serkan Biçer, 3. Tufan Zeynettinoğlu

1. Mehmet Karakuş, 2. Serkan Biçer, 3. Tufan Zeynettinoğlu Kadınlar: 1. Naciye Ölçer, 2. Bahar Ateş, 3. İlkim Eren

1. Naciye Ölçer, 2. Bahar Ateş, 3. İlkim Eren Pro 300: 1. Nurullah Deniz, 2. İsmail Çetin, 3. Gündoğdu Aydoğan

1. Nurullah Deniz, 2. İsmail Çetin, 3. Gündoğdu Aydoğan Pro 200: 1. Emirhan Demirci, 2. Eray Şenkul, 3. Hasan Yel

Bu yarışmanın ardından, sporcular heyecanla gelecek ayak için hazırlıklara başlayacaklar. Antalya'daki bu etkinlik, Türkiye özellikle motorsporları tutkunları için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.