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2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Yapılacak

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, 12-13 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de düzenleniyor. 60 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:01
2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Yapılacak

Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayağı Kocaeli'de Başlıyor

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, 12-13 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyon, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kütahya Çini Spor Kulübü iş birliğiyle düzenleniyor.

Yarış Programı ve Kategoriler

Etkinlik, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde yapılacak ve toplamda 5 farklı kategoride 60 sporcu yarışacak. Yarışlar, 12 Ekim Cumartesi günü sıralama turları ve ilk yarışlarla başlayacak, 13 Ekim Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışlar gerçekleşecek.

Öne Çıkan Sporcular

Yarış öncesinde çeşitli kategorilerdeki lider sporcular şunlardır:

  • Micro: Zayn Sofuoğlu
  • Mini: Can Özler
  • Junior: Erin Ünlüdoğan
  • Senior: Kerim Sulyak
  • Master: Murathan Gür
  • Senior Kadınlar: Leyla Sulyak

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