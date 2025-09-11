2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Trabzon'da Başlıyor

2025 Uluslar A Ligi, 12-14 Eylül'de Trabzon Yavuz Selim Stadyumu'nda düzenlenecek; Türkiye, İtalya, Polonya ve İngiltere mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:46
Türkiye, İtalya, Polonya ve İngiltere Yavuz Selim Stadyumu'nda karşılaşacak

Ampute Futbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği 2025 Uluslar A Ligi, yarın Trabzon'da başlayacak. Organizasyon, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenleniyor ve üç gün sürecek.

Turnuvada, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiyenin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya yer alıyor. Tüm karşılaşmalar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak.

Organizasyonu son sırada tamamlayan takım Uluslar B Ligi'ne düşecek.

Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli takımın maç programı şöyle:

12 Eylül Cuma: 15.00 Türkiye-İtalya

13 Eylül Cumartesi: 15.00 Türkiye-Polonya

14 Eylül Pazar: 17.00 Türkiye-İngiltere

