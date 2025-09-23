2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya

2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası tarihleri açıklandı: Kadınlar 8 Ekim Ankara'da, Erkekler 21 Ekim Malatya'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:54
Voleybolda 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçlarının tarih ve yerleri belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun kadınlar ve erkekler ayağı farklı şehirlerde oynanacak.

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı 8 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in son sahibi Fenerbahçe Medicana arasında yapılacak.

Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı ise 21 Ekim'de Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanacak. Bu mücadelede Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2024-2025 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart ile Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyon detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

