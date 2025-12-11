UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann Deplasmanında İlk Yarıyı 3-0 Önde Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe, Norveç'te Brann karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, etkili oyun ve hızlı gollerle rakip fileleri üç kez havalandırdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dk: Nene’nin ara pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşuyla ağları buldu. 0-1
18. dk: Savunmanın arkasına atılan topla buluşan En-Nesyri'yi düşüren Helland, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle hakem Delajod tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
24. dk: Ceza sahası içinde Kerem’in pasında En-Nesyri’nin yerden şutunda kaleci Dyngeland topu kontrol etti.
32. dk: Ceza sahası dışından İsmail’in sert şutunda kaleci Dyngeland topu kornere çeldi.
36. dk: Sağ kanattan Kerem’in kullandığı köşe atışında Oosterwolde’nin kale önüne pasında Talisca topu ağlara yolladı. 0-2
44. dk: Sol kanattan Brown’un ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Talisca’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3
Stat, hakem ve kadrolar
Stat: Brann
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Japhet Sery dk. 26), Mathisen, Castro, Holm
Yedekler: Tom Bramel, Mathias Klausen, Mads Hansen, Joachim Soltvedt, Mads Sande, Markus Haaland, Lars Remmem, Bard Finne, Nana Boakye
Teknik Direktör: Freyr Alexandersson
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail Yüksek, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Haydar Karataş, Sebastian Szymanski
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Hakem kararları ve kartlar
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 5), Talisca (dk. 36 ve 44) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Helland (dk. 18) (Brann)
Sarı kartlar: Freyr Alexandersson (Teknik Direktör) (Brann), Archie Brown (Fenerbahçe)
