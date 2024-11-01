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2025 Challenge Gallipoli için Kayıtlar Başladı

2025 Challenge Gallipoli yarışlarına katılım için kayıt süreci başladı, detaylar burada!

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:42
2025 Challenge Gallipoli için Kayıtlar Başladı

2025 Challenge Gallipoli İçin Kayıt Süreci Başladı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak olan 2025 Challenge Gallipoli triatlonu için başvurular açıldı. Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu yarışma 4 Mayıs'ta organize edilecek.

Erken Kayıt Avantajı

Yarışmaya katılacak olan sporcular, ocak ayının sonuna kadar erken kayıt avantajından faydalanabilecekler. Bu fırsattan yararlanmak isteyen triatletler için önemli bir şans sunuluyor.

Geçen Yılın Başarılı Rekoru

Türkiye Triatlon Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Challenge Family işbirliğiyle düzenlenen 2024 Challenge Gallipoli yarışında, sporcular Saros açıklarında toplamda 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometrelik bisiklet ve 21 kilometrelik koşu parkurlarında mücadele etmişti.

Gelibolu'daki bu önemli triatlon etkinliği, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi görmekte ve triatletler için eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

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