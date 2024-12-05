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21 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasındaki rakiplerini öğrendi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:55
21 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

21 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirlendi

Çin'de düzenlenecek FIVB 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye 21 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, ay-yıldızlılar İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde A Grubu'nda yer aldı. Milli takımız, grup aşamasında ev sahibi Çin ile birlikte Mısır, ABD, Tayland ve Fas ile kıyasıya bir mücadeleye girecek.

18-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu büyük organizasyona toplam 24 takım katılacak. Şampiyona, Jiangmen şehrinde düzenlenecek.

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