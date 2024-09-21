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24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası Sonuçlandı: TOFAŞ Şampiyon

24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda TOFAŞ birinci, Mersin Spor ikinci, Bursaspor üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:52
24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası Sonuçlandı: TOFAŞ Şampiyon

24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nı TOFAŞ kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Final Mücadelesi: TOFAŞ vs. Mersin Spor

Turnuva, TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Finalde, Mersin Spor ile karşılaşan TOFAŞ, rakibini 84-79 yenerek turnuvayı lider tamamladı.

Üçüncülük Maçı

Turnuvanın son gününde ilk olarak Bursaspor Basketbol ile Darüşşafaka Lassa arasında üçüncülük maçı oynandı. Bu karşılaşmayı Bursaspor, 103-99'luk skorla kazanarak turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Heyecan Dolu Çeyrekler

Final karşılaşmasında, Mersin Spor ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı. Ancak, ikinci periyotta TOFAŞ, soyunma odasına 47-46 önde girdi. Mücadelenin son çeyreğine 65-61 geride başlayan TOFAŞ, Alex Perez ve Marcquise Reed'in üçlükleriyle maçı kazanarak salondan galip ayrıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Karşılaşmalar sonrası takımlara kupa ve katılım plaketleri, merhum Cevat Soydaş'ın oğulları Asil Soydaş ve Yiğit Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde TOFAŞ ile Mersin Spor karşılaştı. TOFAŞ turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmanın ardından takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğlu Asil Soydaş tarafından takdim edildi.

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