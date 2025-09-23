38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN

Basın toplantısında hocalar ve kaptanlar iddialı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörleri ve kaptanları konuştu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, müsabakaya hak kazanan iki takımı tebrik ederek başladığı sözlerinde takımının hedefini netleştirdi: "Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız".

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "İki takım için de bu kupayı oynamak güzel bir his. Geçen sene finallerde hep karşılaştık. Performanslarını tebrik ediyorum. İki takım da kupayı almak istiyor. Beşiktaş'a ve ligdeki takımlara başarılar diliyorum."

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe ile bu sezonki final karşılaşmalarına değinerek, "İki takımı finale kaldığı için kutluyorum. Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş GAİN kaptanı Yiğit Arslan da milli takımın başarısını anıp takımları için beklentisini aktardı: "Kısa bir süre önce tüm ülkemizi mutlu eden milli takımı tebrik ediyorum. Böyle bir şey olacağı belliydi. Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. Geçen seneki başarılarımızdan dolayı bu maçı oynamaya hak kazandık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Maça taraftarlarımızı bekliyoruz."

Yarınki final için hem teknik ekipler hem de kaptanlar iddialı mesajlar verirken, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi atmosferin yüksek olduğu belirtildi.

