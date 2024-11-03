46. İstanbul Maratonu'nda Zaferler Paylaşıldı

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Gerçekleşti

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu, İstanbul’un iki yakasını birleştirerek sporseverleri bir araya getirdi. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan bu etkinlik, Dünya Atletizm Birliği'nin Gold Label kategorisinde yer alıyor.

Elit Kategoride Dereceler

Elit erkekler kategorisinde, Etiyopyalı atlet Dejene Debela yarışta öne çıkmayı başardı. Debela, maratonu 2 saat 11 dakika 40 saniye ile tamamlayarak birinci oldu. İlk üçe giren diğer atletler ise Kenyalı Matthew Samperu 2 saat 11 dakika 55 saniye ve Kenneth Kiprop Kipkemoi 2 saat 12 dakika 07 saniye ile sıralandı.

Kadınlar Kategorisinde Bahreynli Zaferi

Elit kadınlar kategorisinde ise Bahreynli atlet Ruth Jebet birinciliği aldı. Jebet, maratonu 2 saat 24 dakika 45 saniye gibi etkileyici bir dereceyle tamamladı. Onu takip eden Etiyopyalı Erge Diro 2 saat 33 dakika 37 saniye ile ikinci ve Ayantu Abdi 2 saat 33 dakika 49 saniye ile üçüncü oldu.

Türk Atletlerin Performansı

Türkiye adına yarışan milli atlet Hüseyin Can, maratonu 2 saat 14 dakika 34 saniye ile altıncı sırada tamamladı. Can, elit erkekler kategorisinde ilk 10’a giren tek Türk atlet olarak dikkat çekti. Ömer Alkanoğlu, 2 saat 20 dakika 43 saniye ile Türk sporcular arasında ikinci sırayı alırken, genel sıralamada 11. oldu. Halil Yaşın ise 2 saat 23 dakika 43 saniye ile Türk atletler arasında üçüncü sırada yer aldı ve genel sıralamada 12. oldu.

Diğer Yarışların Sonuçları

Maraton kapsamında yapılan tekerlekli sandalye ve 15 kilometre kategorilerinde de heyecan dolu anlar yaşandı. Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2 saat 40 dakika 05 saniye ile birinci olurken, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2 saat 51 dakika 42 saniye ile ilk sırayı aldı. Erkekler 15 kilometre yarışında Abdullah Tuğluk 48 dakika 41 saniye ile lider olurken, kadınlarda Argentina Valdepenas Cerna 56 dakika 31 saniye ile yarışı kazandı.