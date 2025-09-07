DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ödül Töreni

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara kupa, madalya, altın kemer ve ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:06
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ödül Töreni

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ödül töreni

Başpehlivan Enes Doğan'a altın kemer takdim edildi

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda düzenlenen 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Üst üste iki yılın başpehlivanı Enes Doğan'a altın kemeri Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile Antalya Valisi Hulusi Şahin birlikte takdim etti. Doğan'ın şampiyonluk kupasını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan organizasyonda başpehlivanlık ikincisi Feyzullah Aktürk ile üçüncüler İsmail Balaban ve Mustafa Taş, kupa ve madalyalarını törene katılan diğer protokol üyelerinin elinden aldı.

Etkinlikte Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a özel dikim bir ceket hediye edildi. Ayrıca CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'ya bir ev, Enes Doğan'a ise para ödülü verildi.

Öte yandan 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini Hakan Çetin 21 milyon 777 bin lira ile yeniden kazandı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Okçuluk Şampiyonası: Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dördüncü Oldu
2
EuroBasket 2025: Luka Doncic 42 Sayı ile Slovenya İtalya'yı 84-77 Yendi
3
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ödül Töreni
4
Bioderma Pro Beach Tour Mersin'de Şampiyonlar Belirlendi
5
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Balatonfüredi KSE 43-20 Beykoz Belediyespor
6
Verstappen Monza'da Kazandı — İtalya Grand Prix'si
7
Can Öncü Magny-Cours'ta İkinci Oldu: Dünya Supersport'ta Güçlü Performans

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı