673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ödül töreni

Başpehlivan Enes Doğan'a altın kemer takdim edildi

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda düzenlenen 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Üst üste iki yılın başpehlivanı Enes Doğan'a altın kemeri Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile Antalya Valisi Hulusi Şahin birlikte takdim etti. Doğan'ın şampiyonluk kupasını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan organizasyonda başpehlivanlık ikincisi Feyzullah Aktürk ile üçüncüler İsmail Balaban ve Mustafa Taş, kupa ve madalyalarını törene katılan diğer protokol üyelerinin elinden aldı.

Etkinlikte Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a özel dikim bir ceket hediye edildi. Ayrıca CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'ya bir ev, Enes Doğan'a ise para ödülü verildi.

Öte yandan 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini Hakan Çetin 21 milyon 777 bin lira ile yeniden kazandı.