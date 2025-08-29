7 Eylül Türkiye-İspanya Konya: Misafir Tribünü Türk Taraftara Açıldı

Türkiye-İspanya maçı öncesi misafir tribünü kararı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü Konya'da oynanacak Türkiye-İspanya karşılaşmasında misafir takım tribününün de Türk futbolseverlere açılacağı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonu ve TFF açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre İspanya Futbol Federasyonu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka için kendilerine önerilen bölümün yeterli olduğunu ve misafir tribününü kullanmayacaklarını TFF'ye iletti.

Bu gelişme üzerine, saat 21.45'te başlayacak maç için 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışa çıkarılmasına karar verildi.

Bilet satış ve giriş bilgileri

Biletler www.passo.com.tr ve Passo'nun mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Satışlar, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan taraftarlar, www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabilecek. Karşılaşmaya girişte bilet sahipleri çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kart veya Passo mobil uygulama ile stada giriş yapabilecek.