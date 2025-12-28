Levent Açıkgöz: "Bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz"

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Levent Açıkgöz değerlendirmelerde bulundu.

Açıkgöz'ün değerlendirmesi

"Buraya gelirken puan ya da puanlar bekliyorduk. O noktada da hazırlandık. Maçın başlamasıyla oyunun kontrolünün bizde olduğunu düşünüyordum. 20. dakikada kaçırdığımız bir golden sonra dönen topta gol yedik. 2-0 soyunma odasına girdik. Oyunu çevirmek için yaptığımız hamlelerle oyuna başladık ama bu sefer de ikinci yarının hemen başında yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Futbolda 3-0 geriye düştükten sonra oyuncuların duygusal anlamda performansı düşebiliyor. Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi yaptı. Üretkenlikte biraz sıkıntı vardı ama 75. dakikada bir gol bulduk. Maçı çevirmek için yeterli olmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz"

