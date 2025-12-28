DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Levent Açıkgöz: "Bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz"

Ümraniyespor, Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Teknik direktör Levent Açıkgöz, oyuncuların mücadele ettiğini ve yükseliş beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:38
Levent Açıkgöz: "Bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz"

Levent Açıkgöz: "Bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz"

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Levent Açıkgöz değerlendirmelerde bulundu.

Açıkgöz'ün değerlendirmesi

"Buraya gelirken puan ya da puanlar bekliyorduk. O noktada da hazırlandık. Maçın başlamasıyla oyunun kontrolünün bizde olduğunu düşünüyordum. 20. dakikada kaçırdığımız bir golden sonra dönen topta gol yedik. 2-0 soyunma odasına girdik. Oyunu çevirmek için yaptığımız hamlelerle oyuna başladık ama bu sefer de ikinci yarının hemen başında yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Futbolda 3-0 geriye düştükten sonra oyuncuların duygusal anlamda performansı düşebiliyor. Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi yaptı. Üretkenlikte biraz sıkıntı vardı ama 75. dakikada bir gol bulduk. Maçı çevirmek için yeterli olmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz bundan sonraki süreçte en iyi şekilde çıkış yapacağımıza inanıyoruz"

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT AÇIKGÖZ, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "75....

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT AÇIKGÖZ, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "75. DAKİKADA BİR GOL BULDUK. MAÇI ÇEVİRMEK İÇİN YETERLİ OLMADI. RAKİBİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKIŞ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 2. Lig: İnegölspor 3-1 Altınordu — Taner Gümüş çift golle galibiyeti getirdi
2
Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı
3
TFF 2. Lig: Muğlaspor 1-1 Kastamonuspor
4
Sakaryaspor’da Enes Zengin 47. Başkan Oldu
5
Boluspor 4-1 Serikspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta
6
Derbide Genç Sürpriz: Fenerbahçe'de Haydar Karataş ve Alaettin Ekici

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti