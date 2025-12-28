Yalçın Koşukavak: 'Daha İyi Bir Keçiörengücü İzletmeye Çalışacağız'

Yalçın Koşukavak: "Daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız"

Trendyol 1. Lig 19. hafta | Keçiörengücü 3-1 Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında karşılaştıkları Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Koşukavak, "Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıdaki maçlar için de çok daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör maçın önemine ve takımın performansına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugünkü maç stratejik anlamda iki takım için de önemliydi. Bizim içinse 2 haftadır kazanmaya çok yakın olduğumuz maçlar oldu. Bizden önce oynanan maçlarda alttaki takımların kazanmasıyla hem Ümraniye hem bizim için önemli bir maç oldu. İlk yarının son maçı olması sebebiyle kazanmamız gerekiyordu. Güzel başladık, stratejik planlarımız ve oyun planı beni diğer maçlardan biraz daha memnun etti. 20. dakikada pas hatasıyla gol yiyecekken geçiş hücumuyla golü bulduk. Sonra iyi savunma yaptık. 3-0’dan sonra da artık oyun tamamen bizim kontrolümüzde gitti."

Koşukavak, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikinci yarıda oyunu ve sonuçları daha da iyileştirme hedeflerinde olduklarını vurguladı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK, ÜMRANİYESPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN, "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM. İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLAR İÇİN DE ÇOK DAHA İYİ BİR KEÇİÖRENGÜCÜ İZLETMEYE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.