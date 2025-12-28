DOLAR
Yalçın Koşukavak: 'Daha İyi Bir Keçiörengücü İzletmeye Çalışacağız'

Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetten memnun olduğunu belirtti; ikinci yarıda daha iyi bir Keçiörengücü hedeflediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:38
Trendyol 1. Lig 19. hafta | Keçiörengücü 3-1 Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında karşılaştıkları Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Koşukavak, "Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıdaki maçlar için de çok daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör maçın önemine ve takımın performansına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugünkü maç stratejik anlamda iki takım için de önemliydi. Bizim içinse 2 haftadır kazanmaya çok yakın olduğumuz maçlar oldu. Bizden önce oynanan maçlarda alttaki takımların kazanmasıyla hem Ümraniye hem bizim için önemli bir maç oldu. İlk yarının son maçı olması sebebiyle kazanmamız gerekiyordu. Güzel başladık, stratejik planlarımız ve oyun planı beni diğer maçlardan biraz daha memnun etti. 20. dakikada pas hatasıyla gol yiyecekken geçiş hücumuyla golü bulduk. Sonra iyi savunma yaptık. 3-0’dan sonra da artık oyun tamamen bizim kontrolümüzde gitti."

Koşukavak, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikinci yarıda oyunu ve sonuçları daha da iyileştirme hedeflerinde olduklarını vurguladı.

