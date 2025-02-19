A Milli Basketbol Takımı, 1042. Maçına Çıkıyor: İtalya ile Karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'yı ağırlayarak tarihindeki 1042. maçına çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:06
A Milli Basketbol Takımı, 1042. Maçına Çıkıyor: İtalya ile Karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, 1042. Maçına Çıkıyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1042. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 89 yıllık geçmişinde toplamda 1041 maça imza atan ay-yıldızlı takım, bu karşılaşmalardan 536'sını kazanarak önemli bir geçmişe sahip.

İlk Maç ve Tarihsel Süreç

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynamıştır. Söz konusu süreçteki 1041 maçın yanı sıra, 504 mağlubiyet ve bir de beraberlik bulunmaktadır. Bu beraberlik, 13 Haziran 1995'te Makedonya ile oynanan özel maçta 78-78 olarak kaydedilmiştir.

Resmi Maçlardaki İlk Galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihindeki ilk resmi galibiyetini 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etmiştir. Türkiye, bu şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya kaybettikten sonra, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33’lük skorla mağlup ederek resmi galibiyetini almıştır.

En Farklı Skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etmiştir. 29 Eylül 1980'de İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda Türkiye, Libya'yı 142-45 gibi büyük bir farkla yenmiştir. Öte yandan, Türkiye en farklı mağlubiyetlerini Hırvatistan ve Fransa karşısında almıştır. 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63, 3 Temmuz 2024'te ise Fransa'ya 96-46'lık skorlarla kaybetmiştir.

Ergin Ataman Yönetiminde 79. Maç

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 79. maçına çıkacak. Ataman önderliğinde şimdiye kadar 78 müsabaka oynayan Türkiye, bu karşılaşmalarda 39 galibiyet ve 39 mağlubiyet aldı.

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