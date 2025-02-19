A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya Maçına Hazır

A Milli Takım, İtalya'ya Karşı Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya ile sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Basketbol Gelişim Merkezi'nde Gerçekleşti

Ay-yıldızlılar, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya maçı öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Mücadele Kapalı Gişe Oynanacak

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Maç için satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi ve karşılaşma kapalı gişe oynanacak.