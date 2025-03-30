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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile oynayacağı maçlar için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yoğun bir hazırlık dönemine girdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:28
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yoğun Antrenman Programı

Isınma koşularının ardından futbolcular, istasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla devam edip taktik çalışmalarla tamamlandı. Milliler, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Gruptaki Durum

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2 maç sonunda 3 puana sahip bulunuyor. Grupta 4 Nisan Cuma günü Slovenya ile deplasmanda, ardından 8 Nisan Salı günü Sivas'ta tekrar Slovenya ile karşılaşacak.

Millilerin Kadrosu

Takımın Slovenya maçları için belirlenen kadrosu şu şekildedir:

  • Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray)
  • Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız (ABB Fomget), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment), Eda Karataş (Galatasaray), İlayda Civelek (Beşiktaş JK United Payment), Ece Tekmen (Beşiktaş JK United Payment), Ümran Özev (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
  • Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK United Payment), Başak İçinözbebek (ABB Fomget), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Arzu Karabulut (Galatasaray), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
  • Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi), Melike Pekel (St. Pölten), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarına devam etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan antrenman teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarına devam etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan antrenman teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazırlanıyor

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